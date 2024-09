Mbappé - Real Madrid : Riolo annonce une catastrophe en direct ?

Pierrick Levallet

Ce vendredi soir, l’équipe de France a coulé contre l’Italie (1-3) malgré une très bonne entame de match. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, n’a pas réussi à aider les siens. La nouvelle star du Real Madrid n’y arrive plus et son niveau de jeu inquiète sérieusement. Daniel Riolo craint d’ailleurs de ne plus revoir le Kylian Mbappé que l’on a connu.

Très sérieusement pointé du doigt en Espagne depuis son arrivée au Real Madrid à cause de ses prestations, Kylian Mbappé pensait avoir relancé la machine après son doublé contre le Real Betis. Mais il n’en est rien. Le capitaine de l’équipe de France a été presque invisible face à l’Italie ce vendredi soir (défaite 1-3). Daniel Riolo craint d’ailleurs de ne plus jamais revoir un jour le grand Kylian Mbappé.

«Il rate absolument tout»

« Je ne sais pas s’il reviendra. Pour moi, c’est une inconnue. (...) Aujourd’hui, quand on parle de Mbappé on ne parle que du préparateur physique du Real. On a l’impression que son futur repose dans ses mains, comme si c’était le préparateur physique qui allait lui redonner la forme. (...) En fait il rate absolument tout. Il rate tout » a lancé le chroniqueur au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.

Le plan du Real Madrid pour Mbappé vire au fiasco ?

Le Real Madrid avait pourtant essayé de remettre Kylian Mbappé en jambe lors de la pré-saison. La star de 25 ans avait été placée entre les mains d’Antonio Pintus, le préparateur physique merengue. Ce dernier avait concocté un programme spécifique pour aider Kylian Mbappé à retrouver son véritable niveau. Pour le moment, c’est un échec.