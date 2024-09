Stupeur à Paris, la bande de Mbappé les choque !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une nouvelle fois été le capitaine de l’équipe de France pendant la réception de l’Italie de son ami Gianluigi Donnarumma au Parc des princes vendredi. L’occasion pour le gardien du PSG et ses coéquipiers italiens de mesurer une absence quasi totale d’esprit collectif chez les Bleus d’après L’Équipe.

L’équipe de France n’a certainement pas signé une belle rentrée de classes de cette saison 2024/2025 charnière pour la préparation de la Coupe du monde 2026. En effet, en cette trêve internationale de septembre, les hommes de Didier Deschamps sont confrontés à l’Italie et à la Belgique dans le cadre de la Ligue des nations. Le premier rendez-vous est passé et a été manqué par les Bleus.

Mbappé - Dembélé : Riolo dénonce un gros problème pour Deschamps ! https://t.co/eJAjG2HBzr pic.twitter.com/QWmqbVUSTV — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

L’Italie surprise par l’équipe de France

Demi-finaliste d’un Euro auquel son adversaire de vendredi soir a été éliminé dès la phase de poules, l’équipe de France a pourtant sombré à domicile face à l’Italie. Au Parc des princes, les Bleus se sont inclinés sur le score de 3 buts à 1 face à une sélection qui n’était plus parvenue à les battre depuis le 17 juin 2008 à l’Euro. Et cette statistique n’est pas anodine au point où la Squadra Azzurra elle-même a été surprise de sa victoire si « aisément » acquise selon L’Équipe.

Donnarumma et l’Italie choqués par l’absence de tout collectif des Bleus de son «frère» Mbappé !

Gianluigi Donnarumma, grand ami et « frère » de Kylian Mbappé comme la Story du capitaine des Bleus l’a attesté cette semaine, est pour sa part le capitaine de l’Italie. L’Équipe dévoile dans ses colonnes du jour que les joueurs de Luciano Spalletti auraient été choqués d’avoir eu autant de facilités à prendre le meilleur sur une équipe de France qui n’a pas montré d’esprit collectif et a été si désorganisée dans le jeu et tactiquement. Reste à savoir si, en marge de la réception de la Belgique à Lyon lundi, Didier Deschamps aura trouvé le moyen de colmater certaines brèches…