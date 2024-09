Mercato : Il refuse une offre «en or» pour le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Si le Real Madrid a été plutôt discret sur le mercato dans le sens des arrivées, le club madrilène a bien dégraissé son effectif. Les Merengue se sont séparés de nombreux joueurs. Mais certains sont restés au sein de la Casa Blanca malgré des offres plutôt alléchantes. C’est notamment le cas de Luka Modric, convoité par l’Arabie Saoudite cet été.

Le mercato a été plutôt animé cet été. Mais le Real Madrid se sera montré plutôt discret dans le sens des arrivées. Le club madrilène n’a enregistré que deux renforts : Endrick et Kylian Mbappé. En revanche, les Merengue ont plutôt bien dégraissé leur effectif. De nombreux joueurs ont fait leurs valises et ont quitté la Casa Blanca, dont Joselu et Nacho Fernandez.

Real Madrid : La presse espagnole vend la mèche pour le prochain entraîneur de Mbappé https://t.co/XX7k68TmWU pic.twitter.com/dhENwHmqKf — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Modric refuse une offre XXL d'Arabie Saoudite...

D’autres ont toutefois refusé des propositions plutôt alléchantes pour rester au Real Madrid. C’est notamment le cas de Luka Modric à en croire les informations de Relevo. Convoité par l’Arabie Saoudite, l’international croate aurait repoussé une offre jugée « en or » de la part d’un club saoudien pour pouvoir prolonger au Real Madrid.

... et vit un malaise au Real Madrid ?

Le milieu de terrain de 39 ans a préféré refuser le contrat juteux de l’Arabie Saoudite pour poursuive l’aventure au sein du groupe de Carlo Ancelotti. Son rôle a toutefois changé cette saison. Luka Modric a vu son temps de jeu être drastiquement réduit et vivrait ainsi un certain malaise au Real Madrid depuis sa prolongation.