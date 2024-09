Mercato : Le PSG fait peur à l’étranger !

Axel Cornic

Pour oublier Kylian Mbappé, Luis Enrique aurait bien aimé pouvoir miser sur Khvicha Kvaratskhelia, ailier de la sélection géorgienne et du Napoli. Finalement, toutes les propositions parisiennes ont été refusée et désormais, les Napolitains ont l’intention de définitivement fermer la porte à une éventuelle contre-attaque.

Décidément, l’été était très chaud au Napoli. Aux prises avec un Victor Osimhen qui n’a trouvé preneur qu’en toute fin de mercato, le club parthénopéen a également dû gérer l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia, fortement voulu par Luis Enrique au PSG.

Paris s’est cassé les dents sur le Napoli

Les médias italiens ont assuré qu’entre juin et juillet dernier, le PSG aurait formulé plusieurs offres pour l’international géorgien. Il Corriere dello Sport nous apprend même ce lundi l’existence d’une offre de 210M€, pour le package Kvaratskhelia et Osimhen. Mais la réponse du Napoli a toujours été la même, puisque le président Aurelio De Laurentiis ne souhaite pas se séparer de sa star.

Prolongation en vue pour Kvaratskhelia

Ce n’est pas fini pour autant, puisqu’en Italie on annonce déjà un retour à la charge du PSG l’été prochain ! Mais là encore, le Napoli aurait un plan pour résister. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les discussions entre l’agent de Khvicha Kvaratskhelia et la direction napolitaine se seraient intensifiés ces derniers jours, avec une prolongation de contrat jusqu’en 2029 qui pourrait bien se dessiner, avec un salaire entre les 6 et 7M€ par an.