Transferts : Il recale le Real Madrid après le PSG, voilà pourquoi

Désigné parmi les meilleurs joueurs de sa génération, Leny Yoro a réalisé une première belle saison complète au LOSC l'an dernier, là où il a été formé. A seulement 18 ans, le défenseur central a attiré les plus grands clubs d'Europe, comme le PSG et le Real Madrid notamment. Mais finalement, au mois de juillet, il a pris la direction de Manchester United et visiblement, ce serait une question d'argent.

Alors qu'il a déjà disputé 73 matches chez les professionnels à 18 ans, Leny Yoro a pris la direction de Manchester United cet été. Le jeune Français, qui n'a pas encore pu faire ses débuts puisqu'il est absent encore au moins deux mois après sa fracture du pied gauche, penchait plus sur un départ au Real Madrid. Finalement, il a été séduit par la proposition du club anglais.

Une histoire d'argent

D'après Marca, le Real Madrid avait placé Leny Yoro dans sa liste pour le mercato estival mais le dossier s'est transformé en échec en raison des propositions salariales différentes entre les deux clubs. Le quotidien espagnol révèle que le salaire proposé par le club merengue s'élevait à 2,5M€ par an alors que celui de Manchester United atteint les 9,5M€. Face à cette option, Leny Yoro a logiquement tourné le dos au Real Madrid.

Leny Yoro a rejoint Manchester jusqu'en 2029

A seulement 18 ans, Leny Yoro devrait découvrir la Premier League cette saison s'il se remet bien de sa blessure. Le défenseur central français a signé son contrat en juillet dernier avec Manchester United, lui promettant une liaison avec le club anglais jusqu'en 2029. Pour rappel, l'opération dépasserait les 60M€.