Mercato - OM : De Zerbi a réclamé un transfert !

Axel Cornic

Pour son premier mercato, Roberto De Zerbi a été très impliqué et plusieurs des recrues marseillaises sont arrivées surtout sous ses indications. Mais tout n’a pas été rose pour le nouveau coach de l’Olympique de Marseille et maintenant que le marché des transferts est terminé, les langues se délient et plusieurs échecs sont évoqués.

Avec Roberto De Zerbi, l’OM s’est attaché les services d’un entraineur de renom, mais surtout d’un technicien très minutieux qui aime faire pratiquer un certain football à ses équipes. Pour cela il lui faut les joueurs adéquats et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à Marseille on n’a pas lésiné sur les moyens pour satisfaire la plupart de ses demandes.

L’échec Bennacer

Mais cet été a également été fait d’échecs pour le coach de l’OM ! Ainsi, Mediaset a récemment parlé du dossier Ismaël Bennacer, qui a rythmé les toutes dernières heures du mercato marseillais. Fortement voulu par De Zerbi, le milieu algérien n’a finalement pas quitté l’AC Milan, mais tout porte à croire que les discussions pourraient se rouvrir dès cet hiver, en vue du mercato de janvier.

De Zerbi voulait aussi Ricci

Au milieu de terrain, le technicien italien semblait également vouloir un autre joueur. D’après les informations de TMW, Roberto De Zerbi aurait réclamé l’arrivée de Samuele Ricci, qui a récemment brillé lors de la défaite de la France face à l’Italie (1-3) en Ligue des Nations. Sous contrat avec le Torino jusqu’en 2026, le joueur de 23 ans est évalué à pas moins de 22M€ par le site spécialisé Transfermarkt.