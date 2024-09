Real Madrid : Vinicius Jr se fait clasher !

Jean de Teyssière

Arrivé durant l’été 2018 au Real Madrid, Vinicius Jr a mis du temps à s’imposer dans le club madrilène. Désormais, il est le patron de l’attaque des Merengues et prend souvent position contre le racisme, dont il a été plusieurs fois victime. D’ailleurs ses propos affirmant qu’il faudrait éventuellement retirer la Coupe du monde 2030 à l’Espagne ne sont pas du tout passés, et un ancien du Real Madrid n'hésite pas à le faire savoir.

Depuis son arrivée en Espagne en 2018, Vinicius est souvent critiqué pour son comportement chambreur sur les terrains. Mais l’international brésilien est aussi régulièrement victime de racisme et ses récents propos sur le sujet ont alimenté la polémique en Espagne.

Coup dur pour Ancelotti au Real Madrid https://t.co/YoixIlzzCc pic.twitter.com/sVOWJDBsEY — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

«Si en 2030, les choses n’évoluent pas…»

Au début du rassemblement avec le Brésil, Vinicius Junior avait été interrogé sur le racisme en Espagne : « J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne à cause de la couleur de sa peau. Si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense que nous devons changer le lieu (pour la Coupe du monde, ndlr). »

«Si Vinicius n’est pas apprécié, ce n’est pas à cause de sa race»

Santiago Cañizares, ancien portier madrilène et désormais consultant pour la COPE n’a que peu goûté aux propos de l’attaquant brésilien : « Si Vinicius n’est pas apprécié en Espagne, ce n’est pas à cause de sa race. Il a déjà mis les pieds dans le plat en disant que tout Mestalla était raciste et maintenant il recommence. C’est une question de maturité. Je préfère écouter Carvajal ou De la Fuente. »