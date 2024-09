Officiel : Furieux, le Real Madrid fait une annonce

Jean de Teyssière

Le Real Madrid avait vécu une saison dernière compliquée en matière de profondeur d’effectif. De nombreux joueurs étaient blessés, obligeant Carlo Ancelotti à bricoler avec ce qu’il avait. Les saisons se suivent et se ressemblent au Real Madrid, qui vient d'officialiser la blessure d’Eder Militao, sans pour autant détailler la durée de son absence.

Le calvaire continue pour le Real Madrid. Durant cette trêve internationale, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Arda Guler et Eder Militao ont connu des pépins physiques. Si pour les uns, il y avait plus de peur que de mal, pour certains, c’est plus embêtant.

Mbappé : France 98 attend un miracle du Real Madrid https://t.co/GaaqiIWvfv pic.twitter.com/NboGZmazvy — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

La blessure de Militao rend furieux le Real Madrid

La trêve internationale a encore eu un impact sur le Real Madrid. Après avoir retrouvé un élément essentiel, absent toute la saison suite à une rupture du ligament croisé, Eder Militao s’est à nouveau blessé, durant un entraînement avec la sélection brésilienne. Une blessure qui aurait mis le Real Madrid dans une colère monumentale, d’après Marca…

Le Real Madrid officialise la blessure d’Eder Militao

Ce dimanche, le Real Madrid a publié un communiqué sur l’état de santé d’Eder Militao : « Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Éder Militão par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué d'une lésion musculaire due à une surcharge dans le muscle droit antérieur de la jambe droite. En attente d'évolution. »