Mercato : Mbappé bloque un transfert et provoque des «séquelles»

Une fois sa signature au Real Madrid bouclée, Kylian Mbappé a pu démarrer un nouveau projet en devenant, via son fonds d'investissement Coalition Capital, actionnaire majoritaire du SM Caen le 30 juillet dernier. Il a ainsi mis son nez dans les dossiers chauds du club normand sur le mercato, s'opposant notamment au départ du buteur Alexandre Mendy. L'attaquant a gardé des «séquelles» de son faux départ.

Kylian Mbappé n'est pas qu'un simple footballeur. L'ancien joueur du PSG a des ambitions dans plusieurs domaines et il s'est même offert 80% des parts du Stade Malherbe de Caen cet été. Depuis Madrid, l'attaquant du Real a donné des directives pour le mercato du club normand. Alexandre Mendy a été impacté, lui devait partir à Sunderland.

Mendy devait quitter Caen avant l'arrivée des Mbappé

L'attaquant de 30 ans était même tombé d'accord avec la formation de Régis Le Bris et s'attendait à quitter Caen. « Aujourd'hui dans mon esprit je ne suis plus là car depuis mon dernier match et mes adieux au stade d'Ornano, je ne veux pas tricher vis-à-vis de mes partenaires, du club, des supporters. Il n'y a pas de clash, je compte juste sur la parole et les engagements de mes dirigeants et j'ai entière confiance en eux », confiait-il. Mais depuis que le SM Caen est passé aux mains des Mbappé, la situation a changé. La nouvelle direction a bloqué son départ et Mendy ne l'a pas très bien vécu.

«Il y a encore quelques séquelles mais ça va vite partir»

« La rentrée des classes, c'était ma deadline (...) Je ne peux me morfondre (...) Je suis à la disposition du club, des coéquipiers, de tout le monde. La vie continue, pour moi c'est le destin. Si je ne suis pas parti, c'est que je ne devais pas partir. Je suis croyant et tout ça ce n'est pas le hasard (...) Forcément j'ai été touché pendant ce mercato. Il y a encore quelques séquelles mais ça va vite partir », a-t-il déclaré aux médias du club dimanche.