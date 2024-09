OM : Rabiot débarque tranquillement avec «les footix» !

Jean de Teyssière

Le mercato est terminé depuis le 30 août dernier mais les clubs sont encore libres de recruter des joueurs qui sont libres de tout contrat. C’est notamment le cas d’Adrien Rabiot. L’international français, sans club depuis son départ de la Juventus en juin va signer à l’OM pour deux saisons. L’ancien du PSG va recevoir un accueil chaleureux, le foot d’aujourd’hui étant dominé par des footix, selon Daniel Riolo.

La bombe de ce mois de septembre vient de Marseille. L’OM va signer Adrien Rabiot, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus le 30 juin dernier. La question qui se pose est de savoir quel accueil lui sera réservé par les supporters marseillais, lui qui a porté le maillot du PSG pendant neuf ans.

«Le foot a changé»

Pour l’éditorialiste Daniel Riolo, les supporters de l’OM devraient réserver un bel accueil à Rabiot, comme il l’explique dans l’émission de RMC, L’After Foot : « Pour les jeunes qui regardent le foot aujourd’hui, ce n’est plus un sujet, ils s’en foutent royalement. Les Marseillais vont l’accueillir à bras ouverts, le foot a changé. (…) On va ressortir la phrase où il dit qu’il supportait l’OM quand il était enfant. On va ressortir la phrase où il dit qu’il supportait l’OM quand il était enfant. C’est comme Elye Wahi qui dit: ‘je n’aurais jamais mis les pieds là-bas’ puis il signe, il fait une conf et ‘emballez, c’est pesé’. »

«On est dominé par les footix»

« Les gens n’en ont plus rien à cirer de ces choses-là. Ils avalent tout, poursuit Riolo. Tu fais une vidéo sympa, c’est terminé, ces valeurs-là n’existent plus dans le foot d’aujourd’hui. De toute façon, on est dominé par les footix. » Reste à savoir comment Adrien Rabiot justifiera ses propos tenus en 2016 dans les colonnes de La Provence, qui expliquait qu'il était inconcevable pour lui de signer à l'OM.