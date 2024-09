Mercato - PSG : «Mbappé n’a pas de parole», il balance sur le feuilleton

Arnaud De Kanel

Alors qu’il a quitté librement le PSG pour rejoindre les rangs du Real Madrid, Kylian Mbappé vient de lancer un bras de fer juridique avec son ancien club. L'attaquant vedette réclame la coquette somme de 55M€, correspondant, selon lui, à des salaires non versés durant ses trois derniers mois sous le maillot parisien. Denis Charvet n’a pas mâché ses mots en réagissant au feuilleton, fustigeant ouvertement l’attitude du capitaine des Bleus dans ce conflit qui pourrait bien s’éterniser.

Même après son transfert retentissant au Real Madrid, Kylian Mbappé n'en a pas tout à fait terminé avec le PSG, mais cette fois, l'affaire se joue loin des terrains. En cause : une somme de 55M€ que l’attaquant des Bleus réclame à son ancien club. Cette somme comprend le dernier tiers de sa prime à la signature (36M€ brut), ses salaires d'avril à juin, ainsi qu'une prime d’éthique. Cette semaine, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a donné raison au joueur. Cependant, le PSG refuse de plier et n’entend pas s'acquitter de ce montant. Le conflit pourrait donc se poursuivre devant les tribunaux, une perspective qui agace de plus en plus l’ancien international Denis Charvet, irrité par la tournure extra-sportive de cette affaire et qui estime que Kylian Mbappé n'a pas tenu sa parole.

PSG : Luis Enrique interpellé avant le grand rendez-vous ! https://t.co/UTxNc1Yh1B pic.twitter.com/vEsiepC3Q7 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

«Il y avait un accord oral»

« Il dit qu’il avait signé un contrat et qu’on lui doit de l’argent. Non, ce n’est pas comme ça. Il y avait un accord oral. Ils se sont entendus. S’il est revenu après avoir été exclu du groupe, c’est parce qu’il avait un accord oral », a-t-il rappelé sur les ondes de RMC dimanche dernier, avant de poursuivre.

«C'est une question de valeurs et des valeurs, il n'en a pas»

« Mbappé n'a pas de parole, sa réputation est entachée, évidemment. Ce n'est pas un problème de réputation sportive mais d'état d’esprit. C'est une question de valeurs et des valeurs, il n'en a pas. La valeur, c’est ‘Je prends le pognon, je pars au Real’. Pourquoi est-il resté au PSG deux ans de plus alors qu’il devait partir au Real Madrid ? Il est resté pour 300M€ en plus ! », a ajouté Denis Charvet.