Mercato : Rabiot à l’OM, le RC Lens se lâche

Libre depuis son départ de la Juventus en juin dernier, Adrien Rabiot est arrivé ce lundi soir à Marseille, avant de s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’OM. Si Pierre Sage, entraîneur de l’OL et prochain adversaire de Marseille, ne s’en est pas forcément réjoui, celui du RC Lens, Will Still, a félicité le club marseillais pour cette signature.

« Ils viendront chez nous renforcés, j’aimais mieux quand il n’était pas là… » Après le match nul entre l’OL et le RC Lens (0-0) dimanche soir, Pierre Sage s’est exprimé sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM, officialisé dans la soirée par le club marseillais. S’il n’était pas forcément emballé, les Gones étant le prochain adversaire de Marseille, c’était un peu plus le cas de Will Still.

« Félicitations à Marseille. C’est bien d’avoir des joueurs de qualité mais je le dis depuis longtemps, la Ligue 1 est remplie de qualités, il y a des matchs hyper intéressants. Je sais que le score est vierge ce soir mais si tu plonges dans l’analyse tactique et le contenu, c’est vraiment super précis et top à regarder », a déclaré Will Still en conférence de presse.

« Tant qu’il y a des joueurs de qualité en face de nous, ça rajoute à la compétition et à la qualité donc tant mieux, félicitations à l’OM », a ajouté l’entraîneur du RC Lens, qui recevra l’OM le week-end du 24 novembre prochain à Bollaert.