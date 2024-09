Mercato - OM : Rabiot jette un froid avant sa signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé ce lundi soir à Marseille, Adrien Rabiot, qui va s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’OM, a été accueilli par des centaines de supporters à sa sortie de l’aéroport. Ils devraient en revanche devoir encore un peu patienter avant de le voir faire ses débuts sous le maillot marseillais, lui qui n’est pas certain d’être apte contre l’OL dimanche prochain.

« J’aurais préféré qu’il rejoigne la Ligue 1 une semaine plus tard. » Au micro de DAZN dimanche soir, après le match nul entre l’OL et le RC Lens (0-0), Pierre Sage s’est exprimé sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM. Prochain adversaire de Marseille, l’entraîneur des Gones aurait préféré que son arrivée se fasse plus tard, mais voir le milieu de terrain de 29 ans fouler la pelouse du Groupama Stadium dimanche prochain n’est pas certain.

«Paris, on t’******» : Le PSG insulté, Rabiot jubile avec les supporters de l’OM https://t.co/E2b4BHiDFl pic.twitter.com/HTKaEB7vJz — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

« Je ne sais pas si je serai en condition tout de suite »

« Je ne sais pas si je serai en condition tout de suite pour jouer ce match-là », a confié Adrien Rabiot au micro de BFM Marseille à son arrivée à l’aéroport. « Mais dans tous les cas je serai avec le groupe quoi qu’il arrive. J’ai hâte de m’entraîner et de retrouver le Vélodrome. »

« Ça donne envie de jouer déjà et de gagner »

Plusieurs centaines de supporters de l’OM étaient présents à son arrivée, un accueil auquel ne s’attendait pas Adrien Rabiot : « C’est incroyable, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à ça. Tous les gens sont là, ils sont contents. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi. Donc ça donne envie de jouer déjà et de gagner. »