Mercato : Rabiot a choisi l’OM à cause d’un ancien du PSG ?

Jean de Teyssière

En 2019, après six mois de placard, Adrien Rabiot quitte le PSG à la fin de son contrat et rejoint la Juventus. Cinq ans plus tard, l’international français va faire son grand retour en France, mais cette fois-ci sous le maillot de l’OM. Un départ de la Juve qui peut s’expliquer par l’arrivée de Thiago Motta, son ancien coéquipier, qui a conduit le club à faire une petite révolution.

Dans les prochaines heures, Adrien Rabiot sera officiellement un joueur de l’OM. L’ancien joueur du PSG a trouvé un accord de principe et s’engagera pour deux ans avec le club phocéen, sous réserve des conclusions de la visite médicale. En Italie, on pense comprendre les raisons de son départ de la Juventus.

«Rabiot souffrait d’une sorte de crise d’identité»

Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Sera explique le cas Adrien Rabiot à Foot Mercato : « On le voit aussi dans les dernières déclarations de sa mère et agent à Thiago Motta. Elle a répondu qu’ils n’avaient pas choisi de revenir à la Juve. Ils mettent un point d’honneur à montrer qu’ils ont toujours les choses en mains. Ça, c’est quelque chose qu’on retrouve au fil de la carrière de Rabiot. Il est parti libre du PSG, comme il est parti libre de la Juve. On peut dire que la présence de Thiago Motta a pu avoir un poids dans le sens où la Juve est dans une phase de révolution. Le club n’a fait de cadeau à personne et on voit qu’il a coupé directement tous les rapports avec les joueurs, car il souffrait d’une sorte de crise d’identité. »

«Rabiot ne pouvait pas rentrer là-dedans»

« Il a fallu prendre des décisions nettes. On sait qu’un joueur comme Rabiot ne peut pas rentrer dans ce genre de plan où tu as besoin de mettre les choses à plat et au clair avec tout le monde. Thiago Motta, a connu Rabiot en tant que joueur au PSG, poursuit-elle. Il avait l’expérience pour dire qu’au-delà des qualités indiscutables du joueur, il connaissait son caractère. À la Juve, ils avaient besoin de remettre les choses à plat et Rabiot ne pouvait pas rentrer là-dedans. »