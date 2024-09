Rabiot, Wahi… Riolo clashe les supporters de l’OM !

Jean de Teyssière

L’OM s’apprête à recruter un joueur de classe mondiale en la personne d’Adrien Rabiot. L’international français doit passer sa visite médicale avant de s’engager pour deux ans. Malgré la rivalité extrême entre le PSG et l’OM, les supporters devraient bien accueillir leur nouveau joueur, ce qui ulcère Daniel Riolo.

Dans les colonnes de La Provence, Adrien Rabiot évoquait en 2016 la possibilité de porter le maillot de l’OM un jour, lui qui aurait pu y signer en 2013 : « Pour moi, ce n'était pas envisageable. Au début, j'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais même que c'était une blague. Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable. Porter ce maillot ? Non, ce n'est pas possible. » Une déclaration qui a bien mal vieilli depuis, tout comme celle d'Elye Wahi, qui avait dit : « Le maillot que je ne porterai jamais ? Marseille, c'est une certitude. » Des propos vite oubliés par les supporters de l'OM.

«Les Marseillais vont l’accueillir à bras ouverts»

Dans l’émission L’After Foot diffusée sur les ondes de RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo évoque l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM dans les prochaines heures : « Pour les jeunes qui regardent le foot aujourd’hui, ce n’est plus un sujet, ils s’en foutent royalement. Les Marseillais vont l’accueillir à bras ouverts, le foot a changé. (…) On va ressortir la phrase où il dit qu’il supportait l’OM quand il était enfant. »

«Ces valeurs-là n’existent plus dans le foot d’aujourd’hui»

« On va ressortir la phrase où il dit qu’il supportait l’OM quand il était enfant. C’est comme Elye Wahi qui dit: ‘je n’aurais jamais mis les pieds là-bas’ puis il signe, il fait une conf et ‘emballez, c’est pesé’. Les gens n’en ont plus rien à cirer de ces choses-là, poursuit Daniel Riolo. Ils avalent tout. Tu fais une vidéo sympa, c’est terminé, ces valeurs-là n’existent plus dans le foot d’aujourd’hui. »