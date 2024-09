«Pas possible», Rabiot a recalé l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous réserve de sa visite médicale, Adrien Rabiot va s'engager avec l'OM. En effet, ce dimanche soir, le club phocéen a annoncé un accord avec l'international français, libre depuis son départ de la Juventus. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'OM tentait sa chance pour Rabiot, mais en 2013, ça ne s'était pas bien fini...

A 29 ans, Adrien Rabiot s'apprête à faire son grand retour en Ligue 1. Alors qu'on l'a connu au PSG, l'international français a trouvé un accord avec... l'OM. Libre et après avoir refusé différentes offres de clubs européens, Rabiot a accepté de signer à Marseille, ce qu'il avait promis pourtant de ne pas faire il y a quelques années.

L'OM voulait Rabiot en 2013

En 2013, alors grand espoir du centre de formation du PSG, Adrien Rabiot est déjà ciblé par l'OM. La Provence rappelle que José Anigo, ex-directeur sportif du club phocéen, voulait le milieu de terrain. Cela n'aura finalement pas eu lieu et c'est Giannelli Imbula qui avait été recruté par l'OM à défaut de Rabiot.

« Pour moi, ce n'était pas envisageable »

Quelques années plus tard, Adrien Rabiot était d'ailleurs revenu sur cet intérêt de l'OM à son égard. L'ex-joueur du PSG avait alors fait savoir que signer à Marseille n'était pas possible pour lui : « Pour moi, ce n'était pas envisageable. Au début, j'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais même que c'était une blague. Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable. Porter ce maillot un jour ? Non ce n'est pas possible ».