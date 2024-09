Transferts : L’OM s’est mis d’accord avec «un super joueur»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté cet été en provenance d’Everton, Neal Maupay a inscrit son premier but sous les couleurs de l’OM samedi, lors de la victoire face à l’OGC Nice (2-0). Après la rencontre, Romain Alessandrini a donné son avis sur l’arrivée de l’attaquant âgé de 28 ans et estime que Marseille a besoin de ce genre de joueurs.

Première titularisation et premier but pour Neal Maupay. Samedi face à son ancien club, l’OGC Nice (2-0), l’attaquant âgé de 28 ans était dans le onze de départ pour la première fois depuis son arrivée en provenance d’Everton et a été auteur de l’ouverture du score. Venu afin de compenser la blessure de Faris Moumbagna et pour concurrencer Elye Wahi, Neal Maupay correspond à ce dont a besoin l’OM selon l’ancien marseillais Romain Alessandrini.

« L’OM a besoin de ce genre de joueurs »

« C’est un super joueur. Je sais qu’il n’était pas très apprécié en Angleterre (rire). Mais c’est peut-être le genre de joueur dont l’OM a besoin. On sait qu’ici, quand on voit l’ambiance du stade, on a besoin de joueurs comme ça. Ce soir (samedi) il a marqué, il a marqué un but hors-jeu aussi, il a bien fini, c’est un finisseur, il a gardé des ballons dos au but. C’était difficile quand même parce qu’il était souvent seul. Je pense qu’il va s’acclimater très vite à cette région, à cette ambiance, et je pense encore une fois que l’OM a besoin de ce genre de joueurs », a déclaré Romain Alessandrini au micro de Free FOOT.

« J’essaie de m’appuyer sur mes forces et je pense que ça marche bien »

« J’essaie de jouer avec mes qualités, j’aime bien être dos au but, j’aime le contact, j’essaie de m’appuyer sur mes forces et je pense que ça marche bien », a confié Neal Maupay après sa première au Stade Vélodrome. « On a une grande marge de progression, on est encore loin de ce que veut mettre le coach en place, mais on gagne, donc c’est de bon augure pour la suite. »