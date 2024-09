Mercato - OM : Riolo a le «seum» pour Rabiot ? Il lâche un coup de gueule

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l'OM a annoncé avoir trouvé un accord avec Adrien Rabiot. De quoi faire réagir Daniel Riolo dans L'After Foot, qui n'a pas vraiment été tendre à l'égard de l'international français. Sous le feu des critiques suite à ses propos, il n'a pas manqué de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux à propos de ce dossier Rabiot.

Daniel Riolo n'a pas manqué de réagir à l'annonce de l'arrivée d'Adrien Rabiot à l'OM. Ce dimanche soir, lors de L'After Foot, il a notamment expliqué : « Je ne vais pas me rouler par terre parce qu’ils prennent Rabiot, car il vient surtout parce que personne n’en veut. Si les gens tombent en extase parce que Rabiot va à l’OM, franchement c’est...(...) Personne n’en voulait en Europe, il baisse la moitié de son salaire. Et Rabiot, pour moi, quand il quitte le PSG et qu’il va à la Juve, ça correspond aux pires années de ce club. C’est un milieu qui, pour moi, a très peu de qualités à part des qualités techniques. S’il réussit en Ligue 1, c’est parce que la Ligue 1 sera un championnat qui va peut-être lui réussir en termes de rythme mais il ne met aucun rythme dans ses matches. (…) Dans le style De Zerbi, j’attends de voir ».

« Mais « seum » de quoi ? »

Les différents propos de Daniel Riolo n'ont pas échappé aux fans de l'OM. Aurait-il le « seum » de cette signature de l'ex-joueur du PSG à Marseille ? A ceux qui l'accusent, le journaliste qui officie sur RMC a répondu via ses réseaux sociaux. Sur X, Riolo a alors balancé : « Je comprends pas bien les réactions depuis hier soir de certains supp de l’OM parlant d’un « seum » rapport à l’arrivée de Rabiot ? Mais « seum » de quoi ??? Par rapport à qui ? A quoi ? ».

« « Seum » et Rabiot ça va pas ensemble »

« Vivez tranquillement votre bonheur… « Seum » et Rabiot ça va pas ensemble », a alors conclu Daniel Riolo, visiblement loin d'avoir le « seum » à propos de cette arrivée d'Adrien Rabiot à l'OM.