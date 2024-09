OM : La dernière recrue interpelle De Zerbi, panique pour Wahi ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé à la toute fin du mercato estival, Neal Maupay a connu sa première titularisation lors du match face à l'OGC Nice ce samedi après-midi. Lancé au Vélodrome face à son club formateur, l'attaquant français a parfaitement répondu aux attentes, en ouvrant le score peu avant la mi-temps. De quoi inquiéter Elye Wahi, avec qui il est en concurrence.

Face à une belle équipe niçoise, l'OM a parfaitement poursuivi sa marche en avant en allant décrocher sa première victoire à domicile cette saison. L'ouverture du score est venue de Neal Maupay, qui disputait son premier match au Vélodrome avec le maillot marseillais. Roberto De Zerbi a pris des informations sans doute capitales pour la suite.

Maupay frappe fort pour sa première titularisation

Très heureux de rejoindre l'OM, Neal Maupay semble avoir conquis les supporters pour sa première au Vélodrome. « J’essaie de jouer avec mes qualités, j’aime bien être dos au but, j’aime le contact, j’essaie de m’appuyer sur mes forces et je pense que ça marche bien. On a une grande marge de progression, on est encore loin de ce que veut mettre le coach en place, mais on gagne, donc c’est de bon augure pour la suite » a-t-il réagi après la rencontre au micro de BeIN SPORTS. Forcément, on s'interroge sur les choix à venir de la part de Roberto De Zerbi.

Wahi en danger à cause de Maupay ?

Recruté pour prêter main forte à Elye Wahi, Neal Maupay s'est parfaitement illustré pour sa première titularisation. Pour ce match au Vélodrome, Roberto De Zerbi avait choisi d'aligner le joueur de 28 ans plutôt que l'ancien lensois, victime de problèmes musculaires cette semaine. Reste à savoir si Elye Wahi reprendra sa place de titulaire à son retour de blessure.