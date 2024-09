Mercato : L'OM a proposé un projet fou à De Zerbi

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, l'OM a remplacé Jean-Louis Gasset par Roberto De Zerbi. Pour s'offrir les services du coach italien, le club présidé par Pablo Longoria a pu compter sur Medhi Benatia. En effet, le conseiller sportif de l'OM a trouvé les mots pour convaincre Roberto De Zerbi de migrer vers Marseille.

En février dernier, l'OM s'est offert les services de Jean-Louis Gasset. Arrivé en intérim sur le banc marseillais, le coach de 70 ans a pris sa retraite à l'issue de son contrat, soit le 30 juin.

Benatia a convaincu De Zerbi de signer à l'OM

Pour remplacer Jean-Louis Gasset, l'OM de Pablo Longoria a décidé d'accorder sa confiance à Roberto De Zerbi. En effet, le coach italien a signé un contrat de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027, avec le club phocéen. Et l'OM peut remercier Medhi Benatia, son conseiller sportif, pour la réussite de ce dossier.

«Ça semble un peu fou, mais...»

Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce samedi après-midi, Medhi Benatia a raconté les coulisses de la signature de Roberto De Zerbi à l'OM. A en croire le conseiller sportif marseillais, il a proposé un projet fou au coach italien. « Comment nous avons convaincu De Zerbi de signer à l'OM ? Quand on a vu qu'il était en train de résilier, bah moi j'y suis allé un peu à reculons comme on dit. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. J'ai dis : "écoute Robbie, il faut que je te parle. Il y a ce projet-là. Je sais qu'aujourd'hui, ça semble un peu fou, mais je te demande juste de m'écouter". Et lui toujours grand d'humilité, il m'a dis "vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as à me proposer ?". Je lui ai dis "écoute, il y a du boulot, il y a tout à changer. Il faut redonner une identité à ce club, à cette équipe". Et quand tu connais personnellement ce coach, cet homme, tu sais qu'il n'est pas attiré par l'argent. Lui, ce qu'il a, c'est que c'est un passionné. Il a besoin d'un contexte comme ça, de cette passion et de gens vrais autour de lui », a précisé Medhi Benatia.