Mercato - OM : Il annonce du lourd pour cette recrue

Arrivé cet été à l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg s’était révélé sous les couleurs du Bayern Munich à l’âge de 17 ans, avant de prendre la direction de l’Angleterre et de Southampton. Chez les Saints, l’international danois a évolué sous les ordres de Claude Puel. Le technicien français s’est exprimé sur son ancien joueur, qu’il considère désormais complet dans tous les registres.

Devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Bayern Munich titulaire en Bundesliga, à 17 ans, un record battu depuis par Jamal Musiala, Pierre-Emile Hojbjerg a ensuite pris la direction de l’Angleterre, avant de rejoindre l’OM l’été dernier. Passé par Tottenham, l’international danois (83 sélections) avait fait ses premiers pas outre-Manche à Southampton sous les ordres d’un entraîneur français, Claude Puel.

« C’était un joueur avec beaucoup de détermination et de caractère »

« Il me plaisait sur ce que je pouvais voir de son expression en match. C’était un jeune à l’époque (21 ans) qui devait encore passer des étapes mais il faisait partie des joueurs qui pouvaient avoir une bonne progression », s’est rappelé Claude Puel auprès du Parisien. « C’était un joueur avec beaucoup de détermination et de caractère. Il était peut-être parfois impatient et voulait toujours être titulaire, en club ou avec le Danemark. Il avait eu très jeune des disputes avec sa sélection mais c’était dû à son ambition, à son désir de s’imposer. Après, il était très accessible : c’était intéressant de discuter avec lui, de le faire progresser, sur le football ou sur son approche plus globale. »

« Il est complet dans tous les registres »

Pour Claude Puel, Pierre-Emile Hojbjerg a gardé les qualités qui étaient les siennes à l’époque et a progressé dans d'autres domaines, faisant de lui un joueur complet aujourd’hui : « Il a gardé ses qualités initiales : aller de l’avant, frapper et essayer d’être décisif. Il a peut-être le plus progressé dans son volume, à savoir récupérer des ballons et participer au jeu. Il est complet dans tous les registres. »