OM - Rabiot : Une grande décision de De Zerbi est attendue !

Formé au PSG, Adrien Rabiot s’apprête à rejoindre le club rival. Un accord de principe a en effet été officialisé par la formation phocéenne, qui accueillera dans les prochaines heures l’international français, une fois sa visite médicale passée. Un recrutement qui intrigue le journaliste italien Michele Tossani, qui a hâte de voir le résultat.

On ne l’attendait pas là ! Sans club depuis la fin de son engagement avec la Juventus, Adrien Rabiot est en passe de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille, sous réserve du résultat de sa visite médicale. L’international français de 29 ans va signer pour les deux prochaines saisons et rejoindra la bande à Roberto De Zerbi. Interrogé par Foot Mercato, le journaliste Michele Tossani attend de voir l’utilisation d’Adrien Rabiot par l’entraîneur de l’OM.

« Il va être une pièce importante pour l’OM »

«Je pense qu’il va être une pièce importante pour l’OM, parce que Rabiot est un joueur de grande qualité et peut être un élément dominant en Ligue 1 comme relayeur ou box to box. En Italie, les pensées divergent à son sujet, explique celui qui officie à Tuttosport et au Corriere della Sera. Pour certains, Rabiot n’a pas atteint son potentiel. Pour les autres, il était décent. Pour moi, il s’est amélioré, surtout en termes de réalisation ».

« Comment De Zerbi va utiliser Rabiot ? »

« Je suis la Ligue 1, mon championnat favori parmi les autres tournois européens. Je suis très intéressé pour voir comment De Zerbi va utiliser Rabiot : aux côtés de Kondogbia ? D’un autre milieu? Dans une position plus avancée ? », s’interroge Michele Tossani.