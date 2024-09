Vente OM : Après Rabiot, il annonce l’arrivée de l’Arabie saoudite !

La rédaction

Depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian est un fervent défenseur de la théorie d'un rachat de l'OM par l’Arabie Saoudite. Alors que l’arrivée d’Adrien Rabiot, sous réserve du résultat de sa visite médicale, est imminente, le journaliste a de nouveau assuré que la cession du club marseillais était dans les tuyaux.

L’OM est sur le point de frapper un grand coup. Libre depuis le mois de juin et la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot devrait, sauf retournement de situation, rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi. Le club marseillais a officialisé dimanche soir un accord de principe avec l'international français (48 sélections), sous réserve du résultat de sa visite médicale.

Rabiot suivi de l’Arabie Saoudite ?

L’arrivée imminente d’Adrien Rabiot est une preuve de l’attractivité de l’OM depuis que Roberto De Zerbi en est l’entraîneur. Une attractivité qui sera encore plus forte une fois que l’Arabie Saoudite sera le propriétaire du club. C’est du moins ce qu’a de nouveau affirmé le journaliste Thibaud Vézirian dans sa chronique pour Entrevue.

« Des informations encore confirmées récemment à Marseille et dans le camp des repreneurs »

« Qu’est-ce que ce sera quand le club officialisera les tractations chaotiques au sujet de l’officialisation de sa cession à un consortium mené par l’Arabie Saoudite ? Des informations encore confirmées récemment à Marseille et dans le camp des repreneurs. Une histoire rocambolesque et interminable. À ce moment-là, on pourra parler d’un nouveau départ pour la Ligue 1 », écrit Thibaud Vézirian.