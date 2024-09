En direct, il révèle un message qui confirme la vente de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Thibaud Vézirian n’en démord pas, pour lui, la vente de l’OM est actée et même s’il y a pas encore signe d’officialisation, cela finira pas arriver tôt ou tard. Persistant dans ce dossier, le journaliste a d’ailleurs révélé un message lui garantissant que la cession du club phocéen est bel et bien une réalité.

Il y a un bon moment, Thibaud Vézirian avait annoncé la vente de l’OM. Toutefois, depuis, rien n’a bougé. Frank McCourt est toujours le propriétaire du club phocéen, ayant même répété à plusieurs reprises qu’il n’avait pas envie de partir. Pour autant, le journaliste n’en démord pas : la vente de l’OM serait bien réelle.

« Je peux te le garantir »

Et à l’occasion d’un live sur Twitch, Thibaud Vézirian en a rajouté une couche. Dévoilant même un message confirmant la vente de l’OM, il a lâché : « On va y arriver. C’est inéluctable, c’est mis en place, les confirmations sont là. On m’a envoyé encore il y a moins de 10 jours un « Tu sais que tu as raison. Je peux te le garantir » de quelqu’un qui est au plus proche du deal. Je n’en doute pas du tout. Mais la longueur du dossier, c’est inutile de se prendre la tête là-dessus ».

Saadé ne rachètera pas l’OM

En ce qui concerne le futur patron de l’OM, cela ne sera en tout cas pas Rodolphe Saadé. Alors que le patron du groupe CMA CGM avait déjà démenti pour le rachat du club phocéen, Radio France en a rajouté une couche. Saadé ne veut pas reprendre l’OM, refroidi notamment par l’exemple de Bernard Tapie.