Mercato - OM : De Zerbi réclame un transfert, il peut tout gâcher !

Axel Cornic

Rarement un entraineur aura eu autant de renforts demandés, mais la volonté de l’Olympique de Marseille montre clairement l’envie de miser fort sur Roberto De Zerbi. Ce dernier aurait tout de même terminer le mercato sur une meilleure note, avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer dans les toutes dernières heures en provenance de l’AC Milan.

C’est un tout nouvel OM que l’on voit depuis le début de la saison. La révolution menée par Roberto De Zerbi a fait des nombreuses victimes et les survivants de la saison dernière ne sont plus très nombreux dans le onze de départ. C’est le cas au milieu de terrain, avec notamment l’explosion de la recrue estivale Pierre-Emile Højbjerg.

De Zerbi prend rendez-vous avec Bennacer

L’ancien de Tottenham et du Bayern Munich semble être une demande du nouveau coach marseillais et en Italie, certains médias ont assuré qu’il aurait été personnellement conseillé par un certain Pep Guardiola. Mais le Danois aurait pu être accompagné par une autre recrue de tout premier choix, avec Ismaël Bennacer de l’AC Milan.

Fonseca aimerait le relancer à Milan

Mediaset assure que l’international algérien a été la grande priorité de la fin de mercato marseillais, avec Roberto De Zerbi qui le voulait absolument sous ses ordres à l'OM. A tel point qu’il aurait déjà programmé une nouvelle offensive pour janvier... mais d’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer ! Le média transalpin explique en effet que Paulo Fonseca aimerait beaucoup relancer Bennacer, après un été délicat.