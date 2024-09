OM : Il annonce un malaise inévitable avec De Zerbi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM vit un début de saison idéal. Mis à part un match nul à domicile face au Stade de Reims (2-2), le club marseillais réalise un sans-faute et pointe à la deuxième place au moment de la trêve internationale. Mais pour Chris Waddle, ancien de la formation, il faudra juger l'équipe au moment où elle connaîtra un coup de moins bien.

Tout va pour le mieux à l’OM. Le bilan de Roberto de Zerbi est plus que positif (deux victoires, un match nul) et le public marseillais est enthousiaste à l’idée de retrouver une équipe décevante la saison dernière, mais qui a su réaliser un recrutement ambitieux cet été. Pablo Longoria et Mehdi Benatia se sont efforcés de recruter des joueurs De Zerbi-compatible. Et pour l’heure, les joueurs parviennent à répondre aux exigences du technicien.

La méthode De Zerbi est validée

Lors d’un entretien accordé à Tribalfoot, Chris Waddle a jugé les débuts de De Zerbi. « Le fait d’aller à Brighton a permis de revoir ses ambitions à la baisse. Avant, elles étaient toujours très élevées, alors qu’à Brighton, c’était génial de survivre en Premier League. Et une place dans les dix premiers était une grande réussite. Marseille est un club unique. Il se trouve dans une grande ville avec une seule équipe et c’est très exigeant d’y jouer. Quand j’étais là-bas, nous avions l’argent, nous avions l’équipe. Évidemment, tout a changé. De Zerbi devra donc être patient » a confié l’ancien joueur de l’OM.

«Je pense qu’il sera frustré»

Mais on le sait, une saison de Ligue 1 est rarement linéaire. Et les premiers doutes pourraient apparaître dès la première crise sportive. « Il aime que son équipe garde la possession du ballon et c’est assez amusant quand ça marche. Je pense qu’il sera frustré parce que pour que ce système fonctionne, vous devez avoir de très bons joueurs et une très bonne équipe. Je sais que Marseille a investi dans certains joueurs cette saison, ce qui l’a rendu plus fort, mais il y aura des moments où ils perdront ou feront des matchs nuls qu’il pensera qu’ils auraient dû gagner » a confié l’ancien joueur de l’OM.