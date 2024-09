Zidane - Équipe de France : Riolo fracasse Deschamps !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France affrontait l’Italie pour son premier match depuis l’élimination à l’Euro par l’Espagne. Alors que tout avait bien commencé pour les Bleus avec l’ouverture du score de Bradley Barcola, la Squadra Azzura a finalement réussi à inverser la tendance et s’est imposée 1-3. Une terne prestation des Bleus qui a valu à Didier Deschamps une grosse critique de la part de Daniel Riolo.

Après un Euro 2024 difficile d’un point de vue offensif, mais conclu par une demi-finale face à l’Espagne, l’équipe de France retrouvait son public ce vendredi, à l’occasion d’un match face à l’Italie au Parc des princes. Étincelant depuis le début de saison avec le PSG, Bradley Barcola a permis aux Bleus d’ouvrir le score, mais l’Italie a réussi à inverser la tendance par la suite.

« Ses méthodes à la papa et ses vieux entraînements dépassés ne prendront plus »

À la demi-heure de jeu, Dimarco a remis les équipes à égalité d’une très belle frappe. Puis Frattesi à la 50ème et Raspadori à la 74ème ont scellé le succès de l’Italie. La France s’est donc complètement ratée devant ses supporters et selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot, Didier Deschamps tient une grande part de responsabilité. « Deschamps s’en est toujours sorti par son management et sa capacité à emmener les hommes. Il a eu en plus une réussite étourdissante en 2018, avec quelques gars qui ont marché sur l’eau comme Mbappé. L’Euro 2021 n’a ensuite pas été bon avec des errances abominables. A la Coupe du monde au Qatar, un Mbappé stratosphérique a porté l’équipe. Tu ne dois pas passer contre l’Angleterre. Aujourd’hui, le discours de Deschamps est usé jusqu’à la corde et plus personne n’adhère. Comme il est dans un renouvellement avec de nouveaux joueurs, ça va être encore plus compliqué. Il n’a plus la main avec les nouveaux. Ses méthodes à la papa et ses vieux entraînements dépassés ne prendront plus. »

« On savait que c’était le bout de l’histoire et qu’il fallait changer »

Selon Daniel Riolo, Didier Deschamps aurait dû laisser sa place à la tête de l’équipe de France après l’Euro à Zinédine Zidane, qui se tenait prêt. « On savait que c’était le bout de l’histoire et qu’il fallait changer, mais il n’a pas voulu changer. On va encore l’avoir à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt. Tant pis, on ira au bout de l’histoire avec lui, c’est triste. Qu’est-ce qu’on a vu contre l’Italie ? On y a d’abord cru quand on a vu la compo. J’ai cru lors des cinq premières minutes qu’on avait retrouvé Mbappé. Ça a duré cinq minutes. L’Italie a ensuite repris ses esprits et imposé son jeu. L’Italie a des joueurs de qualité, mais ce n’est pas un cador. » Didier Deschamps et ses hommes devront montrer un tout autre visage face à la Belgique lundi.