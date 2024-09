Le PSG tient le remplaçant de Mbappé, Deschamps annonce du lourd

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG n’a pas recruté de pointure pour remplacer Kylian Mbappé, Bradley Barcola occupe désormais le flanc gauche de l’attaque et se montre en très grande réussite, y compris en équipe de France. Ce vendredi, l’attaquant a inscrit un but après douze secondes de jeu. Un record. Malgré la défaite face à l’Italie (1-3), Didier Deschamps salue la prestation de son joueur.

Auteur de quatre réalisations en trois matches avec le PSG, Bradley Barcola s’est encore montré en réussite sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi soir, mais avec le maillot de l’équipe de France sur ses épaules. Le joueur formé à l’OL a ouvert la marque après douze secondes de jeu face à l’Italie (1-3), soit le but le plus rapide de l’histoire des Bleus. Malgré la défaite du soir, Didier Deschamps salue la prestation de l’ailier gauche et se montre optimiste pour la suite.

Mercato : Un crack débarque au PSG et se lâche https://t.co/LPsGDKBU3N pic.twitter.com/ZXAf9iQP8o — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

« Une progression énorme »

« Il est jeune, mais il est en pleine confiance dans une période où il a une très bonne efficacité. Il a connu l'Euro, il est dans une progression constante avec une progression énorme. Quand l'adversaire est si bas, c'est forcément plus difficile », a confié Didier Deschamps au micro de TF1.

« J’essaie d'être le meilleur à chaque match »

Alors qu’il devrait avoir davantage de responsabilités au PSG en l’absence de Kylian Mbappé et après la décision des dirigeants de ne pas recruter de pointure en attaque, Bradley Barcola est motivé pour ce qui l’attend en club et en sélection. « J’essaie d'être le meilleur à chaque match, je serai toujours prêt à jouer, titulaire ou non, a-t-il indiqué sur TF1. Je prends du plaisir à jouer, je me donne à fond à l'entraînement et en match. »