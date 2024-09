Mercato - PSG : «C’est politique», le Qatar décide d’un transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG a longtemps compté une seule arrivée dans ses rangs, celle de Matvey Safonov. Le gardien russe, qui a découvert un autre club que le FK Krasnodar, a été officialisé au tout début du mercato. Le joueur de 25 ans est là pour concurrencer Gianluigi Donnarumma mais son transfert a pu étonner. En fait, l'explication viendrait directement du Qatar...

Le PSG a accueilli sa première recrue du mercato estival dès les premières heures avec Matvey Safonov. Le gardien russe n'a pas encore joué son premier match sous les couleurs de son nouveau club mais il pourrait devenir une belle promesse de l'avenir. En tout cas, ce serait le Qatar qui aurait poussé pour cette recrue.

Le Qatar à l'origine du transfert de Safonov ?

Comme le révèle Romain Molina sur sa chaîne YouTube, c'est le Qatar qui aurait pris la décision de recruter Matvey Safonov. « J’ai tout entendu, comme quoi Campos le supervisait, etc… Non, politique. Me demandez pas le pourquoi du comment, au Qatar, on a dit "on le fait". On te dit juste, oui c’est politique. Aucune idée du pourquoi du comment » a-t-il déclaré.

Une vraie concurrence à Donnarumma ?

Gardien titulaire de l'équipe nationale de Russie, Matvey Safonov a été recruté dans l'objectif de concurrencer Gianluigi Donnarumma. « Être le gardien n° 2 du PSG ? Je ne comprends pas ça. Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro 2. Je viens à Paris pour me battre. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être remplaçant », a-t-il prévenu dans un média russe.