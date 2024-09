Mercato : Un entraîneur va signer au PSG ?

Jean de Teyssière

Le PSG semble avoir trouvé la bonne formule avec Luis Enrique. Malgré quelques désaccords occasionnels entre le coach espagnol et ses dirigeants, l'harmonie règne au sein du club de la capitale. Une situation qui pourrait bien se concrétiser par une prolongation de contrat pour l'ancien sélectionneur de la Roja.

L'entraîneur parisien, fidèle à son style, a préféré jouer la carte de l'humour lorsqu'il a été interrogé sur son avenir en conférence de presse : « Mon avenir est comme le vôtre. On est là aujourd'hui et on verra bien après. J'espère que rien ne va nous arriver. Il n'y a aucun doute que j'aimerais continuer mais nous devons vivre le présent. »

Luis Enrique heureux au PSG

En coulisses, Luis Enrique ne cacherait pas sa satisfaction professionnelle au PSG, où il jouit d'une grande liberté d'action. Une situation qui contraste avec ses expériences précédentes et qui pourrait bien le convaincre de s'inscrire dans la durée à Paris. Reste à voir si cette entente parfaite se concrétisera par une signature dans les prochains mois. Une chose est sûre, le mariage entre Luis Enrique et le PSG semble parti pour durer.

Une prolongation dans l’air ?

Selon les informations de L'Équipe, toutes les parties seraient sur la même longueur d'onde concernant un nouveau bail de plusieurs années pour Luis Enrique. Bien que rien ne soit encore officiellement acté, les discussions semblent aller dans le bon sens.