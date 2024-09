Mercato : L’ASSE boucle deux signatures, le jackpot est attendu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours de l'été, l'ASSE a prolongé les contrats d'Aïmen Moueffek et de Mickaël Nadé avec une idée derrière la tête. Le club stéphanois souhaite que ces deux joueurs poursuivent leur progression dans le Forez avant de tenter de réaliser une plus-value sur leur transfert. Un risque qui pourrait bien s'avérer payant.

Avec ses neufs recrues, l’ASSE a réalisé un mercato qui fera date. Au cours de l’été, le club stéphanois a dépensé près de 23M€, du jamais vu dans le Forez. Une activité qui s’explique par le retour de l’équipe en Ligue 1, mais aussi par l’influence du groupe Kilmer Sports Ventures.

L'ASSE dispose d'un plan bien précis

En parallèle, l’ASSE a sécurisé l’avenir de certains cadres comme Aïmen Moueffek ou encore Mickaël Nadé. Mais selon les informations de L’Equipe, rien n’a été laissé au hasard dans ces deux dossiers. La formation aurait prolongé le contrat de ces deux joueurs avec l’espoir qu’il puisse progresser en Ligue 1 afin de récupérer un joli chèque au moment de leur revente.

Un système de trading mis en place

Ce n’est pas un hasard donc si l’ASSE présente l’un des effectifs les plus jeunes et inexpérimentés de cette Ligue 1 (si l’on excepte de rares cas comme Yunis Abdelhamid ou certains indésirables comme Thomas Monconduit). La formation espère donc se tourner vers le trading à l’instar de l’AS Monaco il y a quelques années.