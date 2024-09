ASSE : Un transfert XXL lui est déjà promis ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion de ce mercato estival, Pierre Ekwah a posé ses valises à l’ASSE. Milieu de terrain, il a été prêté avec option d’achat par Sunderland. Ayant rejoint Saint-Etienne, il pourrait toutefois ne pas s’éterniser dans le Forez. En effet, à 22 ans, Ekwah est peut-être promis à un grand d’Europe. Ce n’est autre que Régis Le Bris, entraîneur de Sunderland, qui le dit.

Du côté de l’ASSE, on aura exploité le mercato estival jusqu’au dernier moment pour se renforcer. Olivier Dall’Oglio a ainsi accueilli des nouveaux joueurs à quelques heures de la fin du marché des transferts. Ça a notamment été le cas avec Pierre Ekwah, prêté avec option d’achat par Sunderland. Mais voilà que le milieu de terrain pourrait ne pas rester très longtemps à l’ASSE…

« Il a tout pour être un très bon joueur du top 5, des 5 grands championnats européens »

Aujourd’hui à l’ASSE, Pierre Ekwah est appelé à terme à rejoindre un plus grand club européen. Pour Poteaux-Carrés, Régis Le Bris, entraîneur de Sunderland, a en effet confié : « Je pense que Pierre a tout pour être un très bon joueur du top 5, des 5 grands championnats européens. Maintenant, il faut le faire et le répéter, arriver à avoir de la constance au haut niveau. C’est toujours l’enjeu de ce type de jeunes joueurs. Ils sont hyper talentueux. Pierre a un CV, il est passé déjà dans de grands clubs, tout le monde sent qu’il a ce talent-là. Maintenant, la question est : « est-ce que t’as la capacité de le répéter week-end après week-end et sur toute la durée d’un match ? » Parce que c’est ça que la compétition attend, finalement ! ».

« Avec le ballon, c’est un joueur qui est créatif »

Toujours à propos de Pierre Ekwah, Régis Le Bris a également ajouté : « Avec le ballon, c’est un joueur qui est créatif. Il peut récupérer des ballons. Ce que je trouve remarquable, c’est sa capacité de recevoir en tant que numéro 6 – c’est un vrai 6 - et ensuite d’orienter le jeu, lui donner à la fois du rythme et aussi une forme de justesse dans ses choix. Ça peut être entre les lignes ou dans le dos de la défense. Ça peut être du renversement ou du jeu combiné. Pierre sait faire beaucoup de choses avec ses deux pieds. Le pied gauche particulièrement mais il sait utiliser le droit. Tu vas le constater par toi-même, dès qu’il va toucher le ballon, tu vas te dire « il a quelque chose. » Il dégage une forme d’assurance et de qualité pour à partir de la réception du ballon créer du déséquilibre et imprimer un certain tempo au jeu. C’est très utile à ce poste-là. En ce qui concerne son positionnement Pierre est bien devant la défense. Il peut être aussi un tout petit peu plus haut ».