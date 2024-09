Mercato : Il fait le buzz sur les réseaux sociaux et signe à l’ASSE !

Arnaud De Kanel

L'ASSE a bouclé son mercato sur le gong avec l'arrivée d'un nouvel attaquant quelques heures avant la fermeture de la fenêtre de transferts estivale. En effet, les Verts ont déboursé 10M€ pour s'offrir Lucas Stassin. Un attaquant qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a un an et demi.

Après trois journées de Ligue 1, l'ASSE est la seule équipe à n'avoir toujours pas trouvé le chemin des filets. Une situation assez inquiétante pour les Verts qui n'ont pas réussi à rapatrier Irvin Cardona. Dans un marché des numéros 9 de plus en plus inabordable, encore plus pour un promu, les Verts se sont tournés vers le championnat belge pour signer le prometteur Lucas Stassin. Un nom qui ne vous évoque peut-être rien, mais qui doit faire écho chez les plus jeunes.

Stassin a fait parler de lui sur Tiktok

Lucas Stassin doit encore se faire un nom en Ligue 1, lui qui est déjà très connu sur Tiktok. En effet, en janvier 2023, Anderlecht avait publié une vidéo sur Youtube où le jeune attaquant belge était équipé d'un micro durant un match. Très vite, son « Tu me connais afou », était devenu viral sur la plateforme TikTok. Un an et demi plus tard, le voilà donc à l'ASSE avec d'énormes responsabilités.

«Très content de rejoindre ce club mythique»

« On l'observe depuis un petit moment, il était convoité par d'autres clubs mais je suis très heureux que ce soit l'ASSE qui enregistre son arrivée. Lucas est un tout jeune joueur qui va nous apporter beaucoup d'activité sur le front de l'attaque. Il n'a pas beaucoup d'expérience mais par sa débauche d'énergie et ses prises en profondeur, il peut rapidement plaire au public stéphanois », a déclaré Olivier Dall'Oglio à propos de Lucas Stassin. « Je suis très content de rejoindre ce club mythique et très excité à l'idée de grandir ici. Je vais aussi découvrir un grand championnat, dans un stade incroyable, dont j'ai déjà tellement entendu parler. J'ai maintenant hâte de découvrir ces supporters de mes propres yeux », a ajouté l'attaquant belge de 19 ans. Après avoir conquis TikTok, Stassin devra en faire autant avec Geoffroy Guichard.