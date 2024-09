Ingratitude, humanité… Les dessous de ce transfert à l’ASSE

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ d’Etienne Green, l’ASSE se cherchait un nouveau gardien pour faire la doublure de Gautier Larsonneur. Ça a été chose faite suite à l’arrivée de Brice Maubleau en provenance de Grenoble. Le club isérois est d’ailleurs revenu sur les coulisses de cette opération, expliquant avoir fait preuve d’humanité avec le nouveau joueur de l’ASSE.

De retour en Ligue 1, l’ASSE a profité du mercato estival pour se renforcer. Parmi les recrues enregistrées par Olivier Dall’Oglio, on retrouve notamment Brice Maubleu. Les Verts avaient besoin d’un second gardien et ils ont donc trouvé leur bonheur à Grenoble avec le portier de 34 ans.

« Ne pas le laisser partir aurait été d’une ingratitude incroyable »

Directeur général de Grenoble, Max Marty s’est exprimé auprès du Dauphiné Libéré sur le départ de Brice Maubleu à l’ASSE lors de ce mercato estival. A propos de cette opération, il a alors fait savoir : « Avec le président, on ne se voyait pas fermer la porte à Brice pour une dernière aventure concernant un joueur ayant été un capitaine remarquable pendant dix ans. Ne pas le laisser partir aurait été d’une ingratitude incroyable ».

« Il nous a demandé un peu d’humanité sur son cas »

« Il nous a demandé un peu d’humanité sur son cas. Même si je sais que pour le staff ou les supporters, c’est dur de le voir partir. Saint-Étienne était en contact avec lui depuis fin mai. On a obtenu le transfert qui nous semblait satisfaisant », a développé le DG du GF38.