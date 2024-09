Mercato - ASSE : Une complication déjà annoncée pour l'été prochain

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans les dernières heures du mercato, l'ASSE a notamment accueilli Pierre Ekwah. Prêté par Sunderland, le milieu de terrain défensif pourrait rester plus longtemps chez les Verts. En effet, une option d'achat a été négociée entre les deux clubs. Mais voilà qu'un retour d'Ekwah à Sunderland n'est également pas à exclure. Chez les Black Cats, on a laissé la porte ouverte à cela...

« Milieu de terrain formé et révélé en Angleterre, Pierre Ekwah (22 ans) rejoint l'AS Saint-Étienne en provenance du Sunderland AFC sous la forme d'un prêt avec option d'achat et dans la peau du dixième renfort estival ». Vendredi 30 août, dernier jour du mercato, l'ASSE a officialisé la signature de Pierre Ekwah. Si les Verts disposent donc d'une option d'achat pour conserver le milieu de terrain, le revoir à Sunderland est encore possible.

Ekwah de retour à Sunderland ?

Directeur sportif de Sunderland, Kristjaan Speakman a réagi au prêt de Pierre Ekwah à l'ASSE. Au passage, rapporté par Envertetcontretous, il a alors laissé la porte ouverte pour un retour du milieu de terrain : « Depuis son arrivée à Sunderland, Pierre est passé du statut de joueur de moins de 21 ans à celui de milieu de terrain de championnat, et nous sommes fiers du rôle que nous avons joué dans sa progression. Le milieu de terrain est un secteur incroyablement compétitif dans notre équipe et cet accord représente une issue positive pour le club et Pierre, qui a exprimé son désir de saisir cette opportunité et de se mesurer à la Ligue 1. Nous lui souhaitons bonne chance et sommes impatients de réexaminer sa situation l'été prochain ».

« Je suis fier de rejoindre l'ASSE »

En attendant un possible retour à Sunderland, Pierre Ekwah est heureux d'être aujourd'hui à l'ASSE. « Je suis fier de rejoindre l'ASSE, un très grand club, historique, qui vient tout juste de remonter dans l'élite avec l'objectif d'y rester. Je vais découvrir la Ligue 1 McDonald's, un championnat qui m'a bercé plus jeune... Et puis il y aura le Chaudron. Je connais évidemment ce stade, mais je suis sûr qu'il faut le vivre pour le comprendre », confiait-il après sa signature.