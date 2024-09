PSG : Un mercato dicté par Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival a refermé ses portes et le PSG a donc terminé avec 4 recrues. Safonov, Neves, Pacho et Doué ont rejoint l'effectif de Luis Enrique. Au moment de faire le bilan, l'Espagnol a expliqué être satisfait de son recrutement. Et pour cause... Comme l'a annoncé Riolo, Luis Enrique a géré entièrement le mercato du PSG.

Interrogé sur le mercato du PSG, Luis Enrique s'est dit pleinement satisfait. « En premier lieu, je pense que nous avons fait un très bon mercato. Nous nous sommes améliorés à chaque ligne. Je suis plus que satisfait du mercato que nous avons fait », a notamment assuré l'entraîneur du PSG.

« Luis Enrique a tous les pouvoirs au club »

Evoquant le mercato du PSG pour L'After Foot, Daniel Riolo a souligné la main mise de Luis Enrique sur le recrutement. « Luis Enrique a tous les pouvoirs au club, c'est lui qui a géré le mercato, c'est lui qui a dit ‘Je ne veux pas de joueurs là où là’. Il voulait quelqu’un pour doubler l'arrière gauche et ils n’ont pas eu d'opportunités », a-t-il expliqué.

« Il ne voulait pas Osimhen »

« Pour devant, il ne voulait rien d'autre. Il ne voulait pas Osimhen. Son discours, là où j'apprécie et c'est vraiment un truc nouveau, c'est de dire ‘Nous, on ne va pas forcer les joueurs. On ne va pas se mettre à surpayer ou à forcer’. On a trop vu ça au PSG. Là-dessus, il a raison », a poursuivi Riolo.