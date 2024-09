Le PSG se rate sur le mercato, Luis Enrique persiste et signe

Axel Cornic

Pour son premier mercato post Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité faire de folies, avec quatre recrues pour un total de 170M€. Le bilan semble positif, mais certains observateurs estiment que les Parisiens auraient pu faire plus cet été, notamment au poste de latéral gauche ou de latéral droit.

Tout le monde s’attendait à un nouvel été stellaire, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Finalement, le PSG s’est montré plutôt calme. Ils sont quatre à avoir rejoint le club au cours du mercato et avec des profils assez définis, puisque les Parisiens veulent miser sur la jeunesse et le talent.

Le PSG un peu léger dans les couloirs ?

Mais l’équipe est-elle vraiment renforcée ? Car si les arrivées de João Neves ou de Willian Pacho ont eu un impact immédiat, le PSG se retrouve démunis à certains postes. C’est le cas à celui de latéral, où seuls Nuno Mendes et Achraf Hakimi font figure de spécialistes. Le Portugais n’était d’ailleurs pas là ce dimanche contre le LOSC, avec Lucas Berlado qui a été aligné à la gauche de la défense.

« Une doublure à Nuno Mendes ? Le mercato est fini »

Lors de la conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a été interrogé sur cette possible erreur de mercato. « Est-ce que je regrette qu’on n’ait recruté une doublure à Nuno Mendes ? Non, le mercato est fini » a coupé court le coach du PSG. « Lucas Beraldo a fait un très bon match contre l’un des meilleurs ailiers du championnat de France, avec et sans le ballon. Il y a beaucoup de solutions à gauche avec lui, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi ».