Mercato - PSG : Son transfert capote, il va toucher le jackpot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG durant le mercato estival, Khvicha Kvaratskhelia n'a toutefois pas quitté Naples qui s'est montré très gourmand pour son transfert. Et alors que le marché a pris fin, l'international géorgien serait désormais proche d'une prolongation au Napoli, avec à la clé une énorme revalorisation salariale.

Durant le mercato estival, le PSG a multiplié les pistes notamment pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a notamment circulé. Mais ce dossier a finalement été refermé par le club de la capitale. Le Napoli réclamant plus de 120M€ pour lâcher son ailier gauche.

Mercato - Real Madrid : Mbappé a vite oublié le PSG… https://t.co/ofIbHQXyyp pic.twitter.com/0B4mTf03wL — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Kvaratskhelia vers une prolongation à Naples ?

Par conséquent, malgré de grosses tensions entre l'entourage de Kvaratskhelia, qui avait réclamé publiquement son départ, et la direction du Napoli, le Géorgien est bien resté dans le sud de l'Italie où il pourrait désormais prolonger son contrat. Selon les informations du Corriere dello Sport, les discussions entre les deux parties se sont accélérées et Khvicha Kvaratskhelia, qui touchait environ 1,8M€ nets par an, pourrait directement atteindre les 6M€ avec bonus.

Le départ d'Osimhen libère de la masse salariale à Naples

Il s'agit d'un salaire similaire à celui de Romelu Lukaku, arrivé cet été à Naples. Et d'après La Repubblica, le club italien a profité du départ de Victor Osimhen pour alléger sa masse salariale, ce qui permet de répondre aux attentes de Khvicha Kvaratskhelia. Le Nigérian va être prêté à Galatasaray qui prendra en charge environ 10M€ sur son salaire.