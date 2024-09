Mbappé, Aubameyang… Les stars ont quitté la Ligue 1 cet été !

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a fermé ses portes vendredi dernier pour les clubs de Ligue 1. Durant l’été, de nombreux visages du championnat de France ont plié bagages. Des figures locales comme Benjamin Bourigeaud aux superstars comme Kylian Mbappé ou Pierre-Emerick Aubameyang, Le 10 Sport vous propose de revenir sur les départs les plus marquants.

Un nouveau mercato vient de s'achever en Ligue 1. En proie à d'importantes difficultés financières suite à la crise des droits TV, les clubs de l'élite ont bien souvent été contraints de céder leurs meilleurs éléments. Ainsi, des visages importants du championnat ont quitté la Ligue 1 cet été.

L'exode des stars

Pour commencer, comment ne pas évoquer le plus marquant de tous ? Après sept années au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, lui qui aura marqué de son empreinte la Ligue 1 avec sept titres remportés et six trophées de meilleur buteur. Un autre de ses anciens coéquipiers au palmarès long comme le bras a également quitté le PSG. En fin de contrat, Keylor Navas n'a pas été prolongé et il est actuellement à la recherche d'un nouveau défi.

Autre star du championnat, Pierre-Emerick Aubameyang a fait le choix de rejoindre l'Arabie saoudite, laissant un vide immense à l'OM que tentera de combler Elye Wahi. Enfin, un autre immense buteur a quitté la Ligue 1 en la personne de Wissam Ben Yedder, en fin de contrat avec l'AS Monaco.

Les héros locaux s'en vont aussi

Mis à part l'OM, le PSG et l'AS Monaco, d'autres supporters ont vécu un déchirement important en voyant l'icône de leur club partir durant le mercato estival. C'est notamment le cas des supporters du Stade Rennais avec le départ de Benjamin Bourigeaud au Qatar mais aussi celui de Martin Terrier à Leverkusen. Idem pour les Strasbourgeois avec le départ libre de Kevin Gameiro, et pour les Toulousains avec leur buteur maison Thijs Dallinga qui s'est engagé avec Bologne.

Homme fort de la saison historique du Stade Brestois, Steve Mounié a également plié bagages tout comme Jérémy Le Douaron. Star en devenir, Leny Yoro a quitté le LOSC contre un chèque de 60M€ tandis que Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo ont dit adieu à l'OGC Nice. Vice-champion du monde en 2022, Youssouf Fofana a de son côté rejoint le Milan AC.