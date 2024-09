Mercato - PSG : Luis Enrique a pris une décision pour son avenir

Arnaud De Kanel

Luis Enrique a entamé une deuxième saison à la tête du club parisien. Mais sera-t-elle la dernière ? L'entraîneur espagnol, dont le contrat expire à la fin de la saison, aurait exprimé, selon certaines sources, son désir de prolonger son aventure dans la capitale. Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse, Luis Enrique n'a pas esquivé la question, sous-entendant qu'il souhait bel et bien poursuivre son aventure parisienne.

En une saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a réussi à décrocher le titre de champion de Ligue 1 ainsi que la Coupe de France avec une qualification pour les demies finale de la Ligue des champions, marquant une saison réussie pour le club parisien. Au-delà des résultats sportifs, l'entraîneur espagnol a su convaincre les dirigeants par son travail. Selon les informations rapportées par Le Parisien, confirmées par L'Equipe, les deux parties seraient en discussions avancées pour prolonger leur collaboration, témoignant d’une volonté commune de continuer l’aventure. Et ce n'est pas la dernière sortie médiatique de Luis Enrique à ce sujet qui viendra contredire les rumeurs.

Enrique veut prolonger

Samedi dernier, l'entraineur du PSG a laissé entendre qu'il souhait continuer avec le club de la capitale. « Mon futur est comme le votre. Aujourd’hui et merci. Je veux dire que rien ne va nous arriver et qu’on va vivre longtemps. Je suis dans un projet ici, un projet qui est fait à ma mesure, parfait, auquel je me suis bien adapté. Je n’ai aucun doute que je veux continuer, mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, plus qu’une. L’avenir le dira. Il faut vivre le présent », a déclaré Luis Enrique. Cette perspective n'enchante pas Daniel Riolo.

Les doutes de Riolo

« Luis Enrique, je trouve que c’est une prolongation qui ne sert à rien. Il va la faire sa deuxième saison de toute façon. Sauf rares exceptions, 2-3 ans pour un coach dans les clubs c'est souvent le max quoi. 3 ans pourquoi pas... Il y a peu de coachs qui vont au-delà. Tu peux lui dire ‘on fait 3 ans et puis on verra après’, pourquoi le prolonger dès maintenant ? Il n’y a pas de risque qu’il s'en aille », a-t-il déclaré dans L'After Foot. Qu'importe les avis, Luis Enrique semble avoir pris sa décision.