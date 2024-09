PSG : Transféré par Dembélé, il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rennes a trouvé un joueur aux qualités évidentes. Agé de 25 ans, Jota a débarqué en provenance d'Al-Ittihad au cours du dernier mercato estival. Un profil qui ressemble étrangement à celui d'Ousmane Dembélé, formé au Bretagne. Le Portugais est d'ailleurs très apprécié du joueur parisien, du moins sur les consoles de jeu.

Jota a entendu parler de Dembélé

Lors d’un entretien accordé aux médias de son club, Jota a admis qu’il ne connaissait pas, personnellement, Dembélé. Par contre, le Portugais a entendu dire que le Parisien le choisissait sur le jeu Football Manager. Désormais, Jota attend la rencontre en chair et en os.

« Difficile de nous comparer »

« Difficile de nous comparer, tout le monde est différent et nous avons chacun nos points forts. Je ne le connais pas personnellement, mais on m’avait dit qu’Ousmane me transférait toujours dans son équipe quand il jouait à Football Manager. J’ai trouvé cela amusant, je crois qu’il est accro au jeu. J’aurais certainement l’occasion de le rencontrer désormais » a confié Jota ce vendredi.