PSG : Dembélé enfin lancé, Riolo calme tout le monde

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos, l’attaque du Paris Saint-Germain a montré un visage très différent depuis le début de la saison. Cela a poussé les autres joueurs à peut-être faire plus et c’est le cas d’Ousmane Dembélé, qui s’est montré très importants lors des trois premières journées de Ligue 1.

Son talent est indéniable, mais Ousmane Dembélé en a frustré plus d’un depuis le début de sa carrière. L’ailier de 27 ans est régulièrement pointé du doigt en club comme en sélection pour son manque de réalisme face au but, mais le récent départ de Kylian Mbappé du PSG pourrait bien l’aider à se libérer.

Un Dembélé nouveau ?

Car depuis le début de la saison Dembélé c’est tout de même trois passes décisives, dont deux face à Montpellier (6-0), pour un but. Ce dimanche face au LOSC il a une nouvelle fois permis de débloquer la rencontre en offrant le premier but à Vitinha, provoquant un penalty après la demi-heure de jeu.

« Il a eu deux occasions, comme d’habitudes gâchées »

Pour Daniel Riolo, l’international français du PSG doit tout de même en faire plus. « Les deux côtés ont beaucoup provoqué, parce que Dembélé a eu deux occasions, comme d’habitudes gâchées » a expliqué le sniper de l’After Foot, au micro de RMC Sport. « Mais le penalty il va le chercher parce que ses provocations incessantes finissent quand même par donner quelque chose ».