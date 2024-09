Le PSG a trouvé son nouveau Neymar ?

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, le PSG a fait chuter le LOSC sur la pelouse de la Decathlon Arena. La rencontre a été débloqué par un pénalty de Vitinha obtenu par Ousmane Dembélé. Dans sa façon de tirer, le Portugais a semblé imiter Neymar, rappelant de bons souvenirs à certains supporters parisiens.

Le PSG passera la trêve dans le fauteuil de leader de Ligue 1. Les Parisiens ont disposé du LOSC de Bruno Génésio, notamment grâce à un but sur pénalty de Vitinha. Le milieu de terrain reconnait s'être inspiré de Neymar.

«J’ai observé des joueurs et Neymar faisait partie de ceux que je regardais»

« Le penalty ? Je tirais les penaltys dans l’équipe B de Porto et je tirais déjà un peu comme ça. J’ai observé des joueurs et Neymar faisait partie de ceux que je regardais. J’aime bien cette façon de tirer. Je ne vais pas parler trop, sinon la prochaine fois, ça peut passer une autre chose (rire !) », a reconnu Vitinha au micro de DAZN, avant de poursuivre.

«Je veux faire comme l’année dernière»

« Je me sens confortable comme ça, c’est difficile pour le gardien. Heureusement, ça a fait but. Je me sens plus important vis-à-vis de mes coéquipiers ? Je ne pense pas. Je me sentais déjà important la saison dernière. Cette année, je veux faire comme l’année dernière, avoir cette importance dans l’équipe. J’ai senti que j’ai aidé l’équipe et je veux continuer comme ça. Et si l’équipe continue à gagner, c’est parfait », a ajouté Vitinha.