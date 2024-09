Un crack du PSG éclipse cette légende de l'OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Profitant du départ de Kylian Mbappé pour s’installer à la gauche de l’attaque du PSG, Bradley Barcola a confirmé son gros début de saison en ouvrant le score avec l’équipe de France contre l’Italie ce vendredi soir. Un but historique pour le joueur formé à l’OL, marquant après douze secondes. C'est mieux qu'un nom bien connu de l'OM.

Le début de saison canon de Bradley Barcola s’est poursuivi ce vendredi soir lors du match entre la France et l’Italie. Auteur de quatre réalisations en trois matches avec le PSG, l’ailier de 22 ans a enchaîné en ouvrant le score sur la pelouse du Parc des Princes, son premier but sous le maillot bleu, et celui-ci est d’ores et déjà historique.

Bradley Barcola buteur express

Décisif après douze secondes de jeu, Bradley Barcola a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de l’équipe de France sur les 90 dernières années dévoile OptaJean. Le record appartenait jusqu’à maintenant à l'ancien joueur de l'OM Franck Sauzée contre l’Albanie, le 30 mars 1991, avec un but marqué après 34 secondes de jeu.

« On a fait un très bon début »

Alors que l’Italie avait recollé au score avant la mi-temps, Didier Deschamps a évoqué au micro de TF1 la prestation de ses hommes : « On a fait un très bon début, on les a mis en difficulté. On a marqué, fait de bonnes choses. Après, l’Italie a réagi aussi, il y a de la qualité en face. Avec leur système, on a eu un temps de retard qui leur a permis d’égaliser. On a fait de bonnes choses, après on a eu un petit coup de mou au bout de vingt minutes, ce qui leur a permis d’avoir un peu plus de maîtrise, car on a aussi donné quelques ballons que l’on n’aurait pas dû et qui leur ont permis d’avoir un peu plus de possession ».