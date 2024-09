PSG : Il dit non à Zidane à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le partenariat entre la marque marseillaise Pernod Ricard et le PSG a provoqué un véritable tollé. De nombreux phocéens ont crié au boycott, avant qu'Alexandre Ricard, le PDG du groupe, fasse machine arrière. Pour Jérôme Rothen, cet accord n'aurait jamais dû voir le jour. Entre Marseille et Paris, une séparation doit exister.

Le peuple marseillais a parlé. Depuis l’annonce de l’accord entre Pernod Ricard et le PSG, les Phocéens avaient crié haro sur le baudet. Une polémique qui a finalement eu raison de ce partenariat. « J’ai pris cette décision pour le Groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille. Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui » a confié Alexandre Ricard, le PDG de la marque.

Pernod Ricard fait marche arrière

Sur le plateau de RMC, Jérôme Rothen n’a pas masqué sa colère. « C’est quoi la prochaine étape, on va avoir Pastis 51 sur le maillot ?, s'est demandé l'ancien parisien. Ils sont beaucoup à travailler dans le sponsoring au PSG, il n’y en a pas un qui s’est opposé à cette collaboration en disant : "attention, c’est une marque marseillaise" ? Ils s’en foutent et à l’arrivée, ce sont les Marseillais qui font machine arrière parce que ça fait beaucoup de bruit. Je dis bravo à Marseille d’avoir fait machine arrière » a déclaré l’ancien joueur du PSG.

« Pas de Zidane à Paris »

Au cours de son intervention, Jérôme Rothen a également évoqué le cas Zinédine Zidane. Selon lui, le natif de Marseille ne doit en aucun cas rejoindre le PSG. « Pas de Zidane à Paris, pas de Pastis à Paris! » a lâché le champion du monde 1998 sur RMC.