PSG/OM : Tout est relancé pour cette signature, Marseille va enrager

Les Marseillais ont, semble-t-il, obtenu gain de cause. Sous pression depuis l'annonce de son partenariat avec le PSG, le groupe Pernod Ricard renonce à cet accord. Le PDG de la marque, Alexandre Ricard, l'a confirmé ce jeudi. Mais selon certains journalistes, cette entente pourrait, seulement, être modifié, étant donné l'entente cordiale qui existe entre les deux entités.

La marque Pernod Ricard a fini par céder sous la pression populaire. Ce jeudi, le PDG du groupe a confirmé qu’il renonçait à son partenariat avec le PSG. Dans un communiqué, Alexandre Ricard a justifié cette décision qui devrait soulager les Marseillais.

Alexandre Ricard s'explique après la polémique

« J’ai pris cette décision pour le Groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille. Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui. Je suis certain que les personnes ayant travaillé sur ce projet comprendront mon choix» a confié Alexandre Ricard.

Un véritable renoncement ?

Mais selon les informations de France-Bleu Paris, il est trop tôt pour parler de véritable « renoncement », notamment parce que les deux entités conservent une très bonne entente, malgré cette polémique. Il n’est pas impossible que le partenariat soit « recadré » selon les dires de Bruno Salomon, journaliste pour le média