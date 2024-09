PSG/OM : L’incroyable polémique prend de l’ampleur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est une polémique que personne n’avait vu venir. En effet, en annonçant la signature d’un partenariat avec le groupe Pernod-Ricard, le PSG a suscité une vague de contestation à Marseille. Une situation qui a même poussé Benoit Payan, le maire de la cité phocéenne à se mobiliser. Daniel Riolo comprend d’ailleurs que cela fasse jaser sur la Canebière.

La rivalité entre le PSG et l'OM n'est plus à démontrer, et l'annonce d'un partenariat entre le club de la capitale et Pernod-Ricard le prouve une nouvelle fois. En effet, les Parisiens ont officialisé un accord avec l'entreprise qui possède notamment la marque de Pastis, boisson culturellement liée à Marseille.

Le PSG annonce un partenariat avec Pernod Ricard

« Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettre en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe […] Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure », a révélé le PSG par le biais de communiqué qui a fait grand bruit à Marseille.

Marseille crie au scandale

Et visiblement, Daniel Riolo n’est pas surpris de la réaction sur la Canebière. « Ce qui est gênant, c’est la symbolique patrimoniale. Parce que Ricard, c’est Marseille. C’est comme si le PSG jouait dans le dos de son maillot avec une image de Bonne Mère. Ou si Marseille avait le Tour Eiffel sur son short. C’est une symbolique. Là que la news sorte qu’ils deviennent un partenaire, si je suis Marseillais, ça me gêne un peu. C’est tellement Marseille cette marque, c’est l’histoire de cette ville. Effectivement, le voir au PSG, je comprends que ça choque des gens. J’aime bien l’histoire, les traditions, je trouve que c’est un coup de canif », assure l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot. D’ailleurs, même Benoit Payan, maire de la cité phocéenne a décidé de s’impliquer. « Je n'étais pas content de voir ça, franchement on n’a pas bien compris. Il y a beaucoup de choses à lui dire, d’abord je vais lui demander comment et pourquoi on en arrive à aller soutenir le PSG. Est-ce qu’il faut y voir le fait que les Marseillais envahissent Paris et prennent la main sur le PSG? Ça c’est le côté positif », assure-t-il auprès de BFM Marseille.