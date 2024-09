Un phénomène du PSG validé par Lionel Messi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi avait quitté le club catalan en 2021. Un tremblement de terre qui s’en est suivi d’un autre puisque l’Argentin s’est engagé avec le PSG, rejoignant Neymar et Kylian Mbappé. A Paris, La Pulga a notamment pu voir de plus près un certain Warren Zaïre-Emery, au point d’être choqué par ce qu’il a vu.

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery est aujourd’hui indiscutable au PSG. Intégré pleinement à l’équipe de départ la saison dernière par Luis Enrique, l’international français avait été lancé dans le grand bain par Christophe Galtier. Alors que Zaïre-Emery n’était pas encore majeur, il avait tapé dans l’oeil de l’ex-entraîneur du PSG. Mais pas seulement…

Les stars du PSG à fond avec Zaïre-Emery

Interrogé par Canal+ dans le cadre d’un reportage sur Warren Zaïre-Emery, Christophe Galtier est revenu sur la relation particulière entre le crack du PSG et les stars de l’équipe, à commencer par Lionel Messi. « Les grands du vestiaire, sûrement les meilleurs joueurs au monde, veulent que Warren s’associe à eux dans les jeux », a-t-il confié.

« Il y avait une vraie connexion entre Warren et Léo

« C’est incroyable de vous dire ça aujourd’hui avec du recul. Mais il y avait une vraie connexion entre Warren et Léo (Messi) », a enchainé Galtier à propos de cette relation entre Lionel Messi et Warren Zaïre-Emery.