Manuel Ugarte ne se sera pas éternisé au PSG. Après seulement une saison à Paris, l’international uruguayen n’entrait déjà plus dans les rangs de Luis Enrique. Le club de la capitale a alors souhaité s’en séparer, et Manchester United s’est jeté sur l’occasion. Aujourd’hui joueur des Red Devils, le milieu défensif de 23 ans a livré les coulisses de son transfert.

L’aventure de Manuel Ugarte au PSG a tourné court. Recruté l’été dernier, l’international uruguayen n’a pas vraiment réussi à s’imposer dans la capitale, malgré des débuts prometteurs. Le milieu défensif de 23 ans n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Le PSG a alors souhaité s’en séparer cet été. Et Manchester United n’a pas manqué de se jeter sur l’occasion. Résultat : Manuel Ugarte a été transféré chez les Red Devils contre un chèque d’environ 60M€, bonus compris. L’ancien du Sporting a d’ailleurs livré les coulisses de son transfert.

«J’ai discuté avec un ou deux joueurs»

« On sait tous à quel point Manchester United est massif, l’une des meilleures équipes du monde. J’ai beaucoup parlé avec Facu Pellistri et il m’a tout dit. L’atmosphère qui se crée, l’atmosphère les jours de match à Old Trafford... C’est incroyable, donc oui, je suis très excité. J’ai regardé quelques matchs avant même que les rumeurs ne sortent. J’ai aussi discuté avec un ou deux joueurs, avec Bruno [Fernandes] et Licha [Martinez]. J’ai beaucoup parlé avec eux. Je suis euphorique et excité » a d’abord expliqué Manuel Ugarte dans un entretien accordé aux médias de Manchester United.

«Je n’ai jamais vu une chose comme ça avant»

Le milieu défensif uruguayen a aussi eu un message pour les supporters mancuniens. « Les supporters de Manchester United... je n’ai jamais vu une chose comme ça avant. Depuis les premières rumeurs, ils m’ont envoyé des messages, je les ai vus partout. Ça a même fait l’actualité en Uruguay » a lâché Manuel Ugarte. Reste maintenant à voir si son aventure en Premier League sera différente de sa seule et unique saison en Ligue 1. À suivre...