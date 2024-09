Mercato - PSG : Un appel du pied à 80M€ pour l’été prochain ?

Axel Cornic

L’avenir de Victor Osimhen nous a tenu en haleine pendant des nombreux mois. Annoncé au Paris Saint-Germain, en Premier League ou encore en Arabie Saoudite, l’international nigérian est resté au Napoli à la fin du mercato estival le 31 aout dernier et des grosses tensions ont commencé à faire surface autour de lui. Finalement, une solution a été trouvée du côté de la Turquie...

Ça commençait à devenir invivable. Snobé par la plupart des grands clubs européens dont le PSG, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Victor Osimhen a enfin trouvé un nouveau club. L’attaquant de 25 ans a en effet été prêté à Galatasaray, qui signe là l’un des coups les plus surprenants de l’été.

Osimhen file à Galatasaray

Ce prêt est d’une durée d’un an et à en croire les dernières indiscrétions, le club stambouliote devrait prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur, qui est de 10M€ par an. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le Napoli a également souhaité également assurer ses arrières avec une clause de prolongation automatique jusqu’en 2027, si jamais Osimhen n’est pas vendu avant juin 2025.

Une clause réduite à 80M€ ?

Le plus important réside toutefois dans la fameuse clause de départ qui a effrayé tant de clubs cet été ! Le spécialiste mercato italien nous apprend en effet que de 130M€, la clause de Victor Osimhen devrait passer à 80M€, soit un peu plus de la moitié. Un montant beaucoup plus proche de ce qu’ont pu négocier certains prétendants ces derniers mois et cela semble être le cas du PSG, qui pourrait donc revenir à la charge dans un avenir proche.